В Рязани полным ходом идет строительство школы на 1100 мест

18 августа глава администрации Рязани Виталий Артёмов провел выездное совещание на площадке строящейся школы в микрорайоне ЖК «Олимпийский» на 1100 мест. Вместе с представителями подрядной организации и профильных ведомств он оценил ход работ, которые сейчас идут активными темпами.

В настоящее время на объекте завершается бетонирование перекрытий над помещением будущей библиотеки, одновременно ведется утепление кровли. С торцевой части здания подрядчики монтируют оконные рамы и утепляют фасад. Внутри школы уже начата стяжка полов, а штукатурные работы выполнены на 80%. Параллельно идет монтаж системы отопления с установкой радиаторов, а рабочие приступили к расчистке территории для последующего благоустройства.

Виталий Артёмов поручил усилить бригады, чтобы ускорить темпы строительства. Проект реализуется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, а контроль за соблюдением сроков ведется в ежедневном режиме.