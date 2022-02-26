-3 C
Рязань
Суббота, 26 февраля, 2022

В Рязани полиция оштрафовала 107 водителей за тонировку 

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани полиция оштрафовала 107 водителей за тонировку 

Александр Ильин
Фото: Госавтоинспекция Рязанской области

Рязанская полиция подвела итоги рейда ГИБДД, который прошёл в центре города 25 февраля: всего к административной ответственности за тонировку автомобилей привлекли 107 водителей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

- Реклама -

Владельцам машин со стёклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям, выписали штраф 500 рублей по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ.

На 26-летнего водителя BMW, отказавшегося выполнить требования по устранению тонировки, составили административный материал. В суде ему назначили штраф по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей соблюдать ПДД, уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Шацке москвич попытался дать взятку полицейскому
Комментарии для сайта Cackle
spot_img