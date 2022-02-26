В Рязани полиция оштрафовала 107 водителей за тонировку 

Рязанская полиция подвела итоги рейда ГИБДД, который прошёл в центре города 25 февраля: всего к административной ответственности за тонировку автомобилей привлекли 107 водителей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Владельцам машин со стёклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям, выписали штраф 500 рублей по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ.

На 26-летнего водителя BMW, отказавшегося выполнить требования по устранению тонировки, составили административный материал. В суде ему назначили штраф по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей соблюдать ПДД, уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.