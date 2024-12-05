В Рязани полиция нашла виновных в повреждении рейсового автобуса

Полицейские разыскали двоих злоумышленников, причастных к повреждению рейсового автобуса на улице Рязани, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Инцидент произошел на маршруте гипермаркет «Глобус» — улица Новоселов, 60. Водитель автобуса сообщил в полицию, что на остановке «11-я городская больница» двое молодых пассажиров покинули салон. Сразу после этого раздался громкий хлопок, а заднее стекло автобуса оказалось повреждено. Парни скрылись с места происшествия.

Сотрудники отдела МВД по Октябрьскому району Рязани оперативно установили личности нарушителей. Ими оказались двое 18-летних жителей города. При задержании у них изъяли пневматический пистолет, для покупки которого не требуется лицензия.

Молодых людей доставили в отдел полиции. Им предстоит ответить за содеянное в соответствии с законом, а также возместить ущерб, нанесённый автобусу.