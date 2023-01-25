В Рязани полиция арестовала курьера-закладчика

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области и ОМВД по Московскому району Рязани задержали 29-летнего рязанца, распространявшего запрещённые вещества через закладки. Подробности сообщили в региональном управлении МВД.

Ранее правоохранители задерживали подозреваемого в связи с причастностью к незаконному обороту наркотиков. Поскольку изъятая у него тогда масса запрещённого вещества была сравнительно небольшой, в период предварительного следствия он находился под подпиской о невыезде. Недавно полицейские узнали, что мужчина активно распространяет наркотики в интересах нелегального интернет-магазина.

Оперативники при силовой поддержке сотрудников отряда спецназа «Гром» задержали злоумышленника в Московском районе и при личном досмотре изъяли у него свёрток с порошкообразным веществом. Исследование ЭКЦ УМВД по Рязанской области показало, что вещество – производное N-метилэфедрона массой 198 граммов.

В ходе дальнейшей работы с задержанным полицейские установили места двух сделанных им ранее закладок. На улицах Чапаева и Полевой дополнительно изъяли свёртки с «синтетикой» массой около 5 граммов.

СО ОМВД по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемого. Полицейские устанавливают сообщников злоумышленника.