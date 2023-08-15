В Рязани полицейские задержали сутенёра

В Рязани оперативники уголовного розыска пресекли организацию занятий проституцией в составе преступной группы. Подробности сообщила пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Полицейские обратили внимание на активность в Интернете, которая характерна для организации в Рязани выезда девушек для предоставления интимных услуг за плату. Они вычислили места, где появляются рязанки, готовые выехать к клиентам. Через секс-работниц удалось выйти на сутенёра. Им оказался 34-летний местный житель.

По предварительной информации, мужчина организовал занятия проституцией в конце 2022 года. На него работали диспетчер на телефоне, три водителя и десять женщин разных возрастов.

– В вечернее время три автомобиля с девушками парковались в разных районах города Рязани, и каждая из машин была готова по телефонному звонку выехать к клиенту. Телефонный диспетчер принимал заказ и направлял на адрес ближайший к нему автомобиль. Оплата интимных услуг производилась на месте, позже часть денег организатор забирал себе, – говорится в сообщении.

Женщин, которых уличили в занятии проституцией, привлекут к административной ответственности. Также административное наказание ждёт мужчин, которые причастны к секс-бизнесу.

В отношении сутенёра возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.241 УК РФ (Организация занятия проституцией в составе преступной группы). Мужчину ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.