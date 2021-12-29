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Среда, 29 декабря, 2021
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В Рязани полицейские задержали похитителя детского беговела

7info

В Рязани сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже детского беговела. Подробности 29 декабря сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Жительница дома на улице Семчинской сообщила в полицию, что неизвестный пытается украсть из подъезда велосипед. Ранее его заметили за кражей детского беговела с игровой площадки.

Патрульные полицейские оперативно выехали на адрес и остановили на выходе из подъезда подозреваемого. В само подъезде были найдены следы попытки кражи велосипеда.

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В отношении 53-летнего рязанца завели уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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