-11.9 C
Рязань
Среда, 12 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани полицейские задержали мужчину, избившего знакомого

7info

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ночью 12 января задержали мужчину, избившего знакомого. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские прибыли на вызов на улицу Сельских строителей, где гость избил хозяина квартиры. 51-летнего нетрезвого рязанца задержали.

Выяснилось, что задержанного ищет отдел МВД России «Михайловский». Летом прошлого года мужчина попался на краже сотового телефона, но в суд не явился. После этого рязанца объявили в федеральный розыск.

Реклама

Сотрудники ППСП доставили задержанного в отдел полиции.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,871ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img