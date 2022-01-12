В Рязани полицейские задержали мужчину, избившего знакомого

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ночью 12 января задержали мужчину, избившего знакомого. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские прибыли на вызов на улицу Сельских строителей, где гость избил хозяина квартиры. 51-летнего нетрезвого рязанца задержали.

Выяснилось, что задержанного ищет отдел МВД России «Михайловский». Летом прошлого года мужчина попался на краже сотового телефона, но в суд не явился. После этого рязанца объявили в федеральный розыск.

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Сотрудники ППСП доставили задержанного в отдел полиции.