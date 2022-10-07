Пятница, 7 октября, 2022
7info

В Рязани полицейские задержали курьера с 25 пакетиками «синтетики»

На главнуюНовости Рязани

На улице Прижелезнодорожной в Рязани полицейские задержали 22-летнего молодого человека с наркотиками. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Оперативники установили, что парень недавно стал трудиться на нелегальный интернет-магазин. Во время работы на маршруте с закладками его задержали.

У задержанного обнаружили 25 пакетиков с 18 граммами производного N-метилэфедрона. Это считается крупным размером. Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ

Как выяснилось, молодой человек имеет двойное гражданство — России и Молдовы. Решается вопрос о его аресте.

В Рязани полицейские задержали курьера с 25 пакетиками «синтетики»

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/