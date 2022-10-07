В Рязани полицейские задержали курьера с 25 пакетиками «синтетики»

На улице Прижелезнодорожной в Рязани полицейские задержали 22-летнего молодого человека с наркотиками. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Оперативники установили, что парень недавно стал трудиться на нелегальный интернет-магазин. Во время работы на маршруте с закладками его задержали.

У задержанного обнаружили 25 пакетиков с 18 граммами производного N-метилэфедрона. Это считается крупным размером. Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ

Как выяснилось, молодой человек имеет двойное гражданство — России и Молдовы. Решается вопрос о его аресте.

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