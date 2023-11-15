Среда, 15 ноября, 2023
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В Рязани полицейские задержали двух наркодилеров

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Двух наркодилеров задержали оперативники уголовного розыска в Рязани. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Полицейские выяснили, что 25-летний житель города, ранее судимый за наркопреступления, стал курьером-закладчиком сетевого наркошопа. В помощники рязанец привлёк судимого 45-летнего знакомого, приехавшего из Екатеринбурга.

Подозреваемых задержали на съёмной квартире на улице Советской Армии. В жилище оперативники изъяли 70 граммов N-метилэфедрона, 15 граммов марихуаны в свертках, приспособления для употребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. По решению суда мужчины помещены в СИЗО.

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