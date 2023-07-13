Четверг, 13 июля, 2023
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В Рязани полицейские вернули родителям потерявшегося 7-летнего мальчика

7info

12 июля в полицию поступило сообщение о пропаже 7-летнего мальчика, проживающего в Московском районе города Рязани. Ребенок вышел во двор с самокатом в 6 часов утра и не вернулся домой.

Полиция незамедлительно начала поиски. Описание пропавшего было передано всем патрулям, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В 16:30 экипаж Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, проезжая недалеко от 3-го Борковского карьера, заметил мальчика на самокате. Полицейские подошли к нему и задали вопросы о том, что он делает один в этом месте. Мальчик объяснил, что потерялся — он просто ездил по городу, не зная, как вернуться домой.

Ребенка доставили в полицейский участок и передали взрослым членам семьи.

В отношении ребёнка не было совершено никаких противоправных действий. В настоящее время его здоровью и жизни ничего не угрожает.

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