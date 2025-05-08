Подростков, которые избили и заставили встать на колени свою сверстницу, поставили на учет

В Рязани полицейские установили личности всех несовершеннолетних участников конфликта в Горроще, которые избили и заставили встать на колени свою сверстницу.

Сегодня днем в сети интернет появилось видео, где между молодыми девушками произошла конфликтная ситуация. Публикацию заметили сотрудники полиции.

В кратчайшие сроки инспекторы по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани установили личности всех участников конфликта. Троих 13-летних девушек и 14-летнего юношу, снимавшего конфликт на камеру, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Полицейские провели разъяснительные беседы с подростками и их родителями. Инспекторы ПДН выяснили все обстоятельства конфликта и поставили юных нарушителей закона на профилактический учет.

Родители подростков привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ Неисполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних. Им грозят штрафы.

УМВД России по Рязанской области предупреждает родителей: на территории региона действуют ограничения, касающиеся нахождения детей на улицах без сопровождения законных представителей.

Во избежание несчастных случаев и совершения противоправных деяний в отношении Ваших детей настоятельно рекомендуем сопровождать их, если время проведения их досуга в общественных местах переходит границу 23:00.