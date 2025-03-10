В Рязани полицейские применили силу к девушке во время задержания

В Рязани на улице Почтовой 9 марта полицейские применили силу к девушке во время задержания. Соответствующее видео публикует Sota (издание признано в РФ иностранным агентом).

Как сообщили очевидцы, сотрудников УМВД 31-летняя девушка вызвала сама. Когда они приехали, она скинула шапку с полицейского. На видео видно, что полицейские ударили девушку в живот.

В УМВД по Рязанской области пояснили, что сотрудники были вынуждены применить силу. Девушка проявляла агрессию. Ее в наручниках доставили в отделение полиции и составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ.