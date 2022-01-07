В Рязани полицейские ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков

В Рязани сотрудники полиции ликвидировали нелегальный интернет-магазин по продаже различных наркотиков, в том числе кокаина, метадона. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Двоих жителей города задерживали при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром».

28-летнего закладчика с 15 свёртками синтетических наркотиков задержали на улице Промышленной. Автомобиль «Фольксваген Поло», на котором передвигался 37-летний организатор незаконной торговли, остановили в Советском районе Рязани. Задержание произошло ночью, когда подозреваемый вёз из тайника в свой гараж партию наркотика для расфасовки.

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Изъято 50 граммов кокаина, 550 граммов метадона, 470 граммов так называемых синтетических наркотиков новых видов, 1 килограмм 390 граммов марихуаны, а также электроны весы и упаковочные материалы.

По версии следствия, часть наркотиков задержанный закупал оптовыми партиями, часть заготавливал сам.

По решению суда обои подозреваемых поместили под стражу.