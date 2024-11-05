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В Рязани покажут спектакль из Санкт-Петербурга «Фабрика слов» в рамках фестиваля «Свидания на театральной»

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фото театра драмы

17 ноября на сцене Рязанского театра кукол состоится показ спектакля «Фабрика слов» от Санкт-Петербургского государственного детского драматического «Театра у Нарвских ворот» в рамках IX Международного фестиваля спектаклей о любви «Свидания на театральной».

«Театр у Нарвских ворот» — это известный театральный коллектив, основанный в 1990 году. В нем собрались талантливые молодые актеры, окончившие лучшие театральные учебные заведения страны. Уже через год после первой премьеры театр получил статус государственного, что подтверждает его значимость и влияние на развитие детского эстетического и театрального воспитания.

«Фабрика слов» является захватывающей притча о мире, где слова стоят денег. Главный герой, мальчик Филеас, имеет всего 14 слов и мечтает о велосипеде. Но его мечта меняется, когда он открывает для себя новые чувства, заключенные в слове «любовь».

Не пропустите возможность познакомиться с творчеством «Театра у Нарвских ворот» и окунуться в волшебный мир «Фабрики слов».

Возрастное ограничение 6+

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