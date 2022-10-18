В Рязани поймали двух мужчин, совершивших серию краж

В Октябрьском районе Рязани оперативники уголовного розыска задержали двух мужчин 30 и 29 лет по подозрению в совершении трёх краж. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Владелец Opel, припаркованного на ночь на улице, заявил в полицию о том, что с его машины сняли все четыре колеса. Следственно-оперативная группа обследовала место преступления.

Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска узнали, что неизвестные пытаются недорого продать колёса такой же марки. Продавцами оказались ранее судимый за грабёж и кражу 29-летний житель областного центра и его 30-летний приятель. Их причастность с краже установлена, мужчины дали признательные показания.

Полицейские выяснили, что сообщники совершили ещё два преступления. Незадолго до задержания подозреваемые, выбив часть входной двери, проникли в торговую палатку на улице Зубковой, взломали кассу и похитили 12 тысяч рублей и продукты питания.

За два дня до этого на улице Связи злоумышленники похитили набор электроинструментов из гаража, забравшись внутрь через проделанное отверстие в крыше бокса.

Мужчины признались, что пристрастились к употреблению наркотиков и постоянно нуждались в деньгах. Похищенные деньги и выручку от продажи инструментов они тратили на приобретение запрещённых веществ.

Уголовные дела против задержанных завели по статье о краже. Устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram