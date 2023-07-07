В Рязани появятся три новых светофора

Тендер опубликовано на сайте госзакупок.



Новые светофоры установят около дома №13 на улице Спортивной, а также на улице Кальной в районе дома №25 и на пересечении улицы Пожалостина и Первомайского проспекта.



Согласно опубликованной информации, начальная цена контракта – 14 миллионов рублей.