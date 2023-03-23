В Рязани появятся две новые мемориальные доски погибшим во время СВО

Вопросы об установке двух новых мемориальных досок обсуждались на заседании Рязанской городской Думы в четверг, 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

На здании школы № 39 появится мемориальная доска, призванная увековечить память начальника штаба сводного батальона, старшего лейтенанта Вооруженных сил РФ Дениса Аркадьевича Сорокина. Он героически погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, посмертно награжден орденом Мужества.

На здании школы № 55 установят мемориальную доску со следующим текстом: «В этой школе учился гвардии лейтенант Вооруженных сил РФ Александр Александрович Савелов (04.12.1998 — 24.06.2022). Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно)».