Пятница, 6 октября, 2023
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В Рязани появятся «Аллея Российской Славы» и стела «Город трудовой доблести»

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Фото: сайт администрации

В мэрии Рязани обсудили вопросы установки стелы «Город трудовой доблести» и создания «Аллеи Российской Славы».

На личном приеме, который провел и.о. мэра Рязани Виталий Артемов, обсудили проект «Аллея Российской Славы»: рязанец предложил установить в городе бюсты выдающихся людей, Героев Отечества, приурочив установку к памятным датам. Среди предложений – бюсты адмирала Павла Нахимова, Валерия Чкалова, Константина Ушинского, а также Сергея Есенина.

Также с мэром обсудили место установки памятной стелы «Город трудовой доблести» и помощь краеведов в подготовке проекта.

Виталий Артемов отметил, что подготовка к 930-летию Рязани, 80-летию Победы и установке стелы ведется с привлечением профильных специалистов, сообщает пресс-служба администрации.

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