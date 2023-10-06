В Рязани появятся «Аллея Российской Славы» и стела «Город трудовой доблести»

В мэрии Рязани обсудили вопросы установки стелы «Город трудовой доблести» и создания «Аллеи Российской Славы».

На личном приеме, который провел и.о. мэра Рязани Виталий Артемов, обсудили проект «Аллея Российской Славы»: рязанец предложил установить в городе бюсты выдающихся людей, Героев Отечества, приурочив установку к памятным датам. Среди предложений – бюсты адмирала Павла Нахимова, Валерия Чкалова, Константина Ушинского, а также Сергея Есенина.

Также с мэром обсудили место установки памятной стелы «Город трудовой доблести» и помощь краеведов в подготовке проекта.

Виталий Артемов отметил, что подготовка к 930-летию Рязани, 80-летию Победы и установке стелы ведется с привлечением профильных специалистов, сообщает пресс-служба администрации.