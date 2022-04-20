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Среда, 20 апреля, 2022

В Рязани появится новый прокат самокатов и велосипедов

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В Рязани появится новый прокат самокатов и велосипедов

7info7

Новый прокат самокатов и велосипедов появится в Рязани. Информация об этом появилась в группе Lucky Bike РЯЗАНЬ.

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Отмечается, что компания Lucky Bike объединилась с компанией Urent. Теперь прокат самокатов и велосипедов в Рязани будет работать под брендом Urent. Первыми в городе появились самокаты. Велосипеды станут доступны для проезда в мае.

Чтобы воспользоваться прокатом Urent, рязанцам необходимо:

  • скачать приложение Urent в App Store и Google Play.
  • пройти регистрацию, указав номер телефона и привязав карту.

Те, у кого остались нерастраченные средства в приложении Lucky Bike, могут перенести их в приложение Urent. Для этого необходимо обратиться в техническую поддержку (Меню – Помощь – Telegram).

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В компании также сообщили, что меняется линейка тарифов:

  • поминутный 5 руб. / мин. + 30 рублей активация.
  • проездной Daily 390 рублей: неограниченное количество поездок по 40 минут в течении 24 часов на один самокат.
  • «Пока не сядет»: динамический тариф (зависит от заряда самоката), чем меньше заряд, тем меньше стоимость. В него входит аренда до 12 часов – можно пользоваться самокатом весь день и просто ставить на паузу, если нужно куда-то отойти.
  • подписка Plus 150 руб./мес.: она позволит арендовать самокаты поминутно, без платы за активацию (30 рублей) в течении месяца.

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