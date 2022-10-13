Четверг, 13 октября, 2022
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В Рязани появится новое культурное пространство на улице Мюнстерской

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Новое культурное пространство появится в Рязани на улице Мюнстерской. Подробности проекта опубликовали его авторы в социальных сетях.

— В нашем городе появляется всё больше публичных пространств: музеи, культурные кластеры, парки. Это радует и вдохновляет нас. При этом в Рязани не хватает мест, в которых дети и взрослые смогли бы прикоснуться к культуре и истории, потрогать эпоху с разных сторон. Не просто посмотреть издалека на музейные экспонаты, а почитать антикварные книги, испечь русский хлеб, взять в руки старинные музыкальные инструменты, поиграть в бирюльки, — говорится в сообщении.

Новое общественное пространство назовут «Мудрость веков». В него войдут клуб, музеи, пекарня, мастерская и библиотека.

Открытие нового культурного пространства запланировано на 2023 год, адрес – улица Мюнстерская, дом 3.

Ознакомиться с проектом, принять участие в его обсуждении и оставить комментарии можно по ссылке в группе.

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