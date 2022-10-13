В Рязани появится новое культурное пространство на улице Мюнстерской

Новое культурное пространство появится в Рязани на улице Мюнстерской. Подробности проекта опубликовали его авторы в социальных сетях.
Новое общественное пространство назовут «Мудрость веков». В него войдут клуб, музеи, пекарня, мастерская и библиотека.
Открытие нового культурного пространства запланировано на 2023 год, адрес – улица Мюнстерская, дом 3.
Ознакомиться с проектом, принять участие в его обсуждении и оставить комментарии можно по ссылке в группе.
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