В Рязани появится новое культурное пространство на улице Мюнстерской

— В нашем городе появляется всё больше публичных пространств: музеи, культурные кластеры, парки. Это радует и вдохновляет нас. При этом в Рязани не хватает мест, в которых дети и взрослые смогли бы прикоснуться к культуре и истории, потрогать эпоху с разных сторон. Не просто посмотреть издалека на музейные экспонаты, а почитать антикварные книги, испечь русский хлеб, взять в руки старинные музыкальные инструменты, поиграть в бирюльки, — говорится в сообщении.