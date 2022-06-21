В Рязани появился комплекс «Детям Победы»

В Рязани открыли комплекс «Детям Победы», сообщила пресс-служба Гордумы.
Появление комплекса стало результатом победы Рязанского отделения «Российский детский фонд» в конкурсе на Президентский грант «Мы помним. В наследство нам дана Победа».
На торжественном открытии присутствовали представители правительства региона, областной и городской Думы, администрации Рязани, рязанского отделения «Российского детского фонда», общественной организации «Дети войны», бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, школьники с Донбасса, инициативная группа школьников, победителей международного конкурса «#МЫВМЕСТЕ», коллектив капеллы «Любомир».
От депутатов городской Думы к участникам церемонии обратилась глава муниципального образования Татьяна Панфилова.
Память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны и во время военных действий на Донбассе, почтили минутой молчания. После завершения церемонии открытия к комплексу «Детям Победы» возложили цветы.