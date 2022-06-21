В Рязани появился комплекс «Детям Победы»

В Рязани открыли комплекс «Детям Победы», сообщила пресс-служба Гордумы.

Появление комплекса стало результатом победы Рязанского отделения «Российский детский фонд» в конкурсе на Президентский грант «Мы помним. В наследство нам дана Победа».

На торжественном открытии присутствовали представители правительства региона, областной и городской Думы, администрации Рязани, рязанского отделения «Российского детского фонда», общественной организации «Дети войны», бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, школьники с Донбасса, инициативная группа школьников, победителей международного конкурса «#МЫВМЕСТЕ», коллектив капеллы «Любомир».

От депутатов городской Думы к участникам церемонии обратилась глава муниципального образования Татьяна Панфилова.

— Этот проект мы с председателем рязанского отделения «Российского детского фонда» Людмилой Николаевной Пахольченко задумали давно, еще до пандемии. Подали документы и получили Президентский грант. Этот комплекс — дань памяти всем детям войны, которые приближали и приближают Победу наравне с взрослыми, — сказала Татьяна Панфилова.

Память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны и во время военных действий на Донбассе, почтили минутой молчания. После завершения церемонии открытия к комплексу «Детям Победы» возложили цветы.