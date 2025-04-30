В Рязани подвели итоги выдвижения кандидатов на предварительном голосовании перед выборами в облдуму

30 апреля в Рязани прошла пресс-конференция, посвящённая предстоящим выборам в областную Думу. Основной темой стали итоги выдвижения кандидатов на предварительном голосовании партии «Единая Россия» и подготовка к основному этапу голосования, которое пройдёт с 19 по 25 мая.

Как принять участие в выборах?

Чтобы проголосовать в электронном формате, необходимо соответствовать нескольким требованиям. Участник должен быть гражданином Российской Федерации в возрасте 18 лет и иметь регистрацию в том населённом пункте, где проводятся выборы. Для обеспечения безопасности процедуры и защиты персональных данных избирателей требуется пройти аутентификацию через портал «Госуслуги».

Само голосование будет проходить на официальном сайте PG.ER.RU. Этот механизм позволяет сделать процесс максимально удобным и прозрачным для всех участников.

Реклама

Итоги предварительного голосования

Предварительное голосование — это внутрипартийный отбор кандидатов перед основными выборами. В этом году в Рязанской области:

— Зарегистрировано 236 кандидатов;

— 47% из них — женщины;

— Треть — молодые люди до 35 лет;

— 5 участников СВО подали документы, из них 2 действующих;

— По партийности: 65% — члены «Единой России», 27% — сторонники, менее 10% — беспартийные;

— Только 10% — действующие депутаты, остальные являются новыми участниками.

Процедура предварительного голосования была организована специально созданным оргкомитетом, в состав которого вошли 13 человек. В него включили представителей общественных организаций, средств массовой информации, а также почётных граждан Рязанской области, в том числе народного учителя РФ Екатерину Филиппову, которая возглавила работу комитета.

Андрей Кашаев, член оргкомитета предварительного голосования, отметил, что участие бывших членов других партий свидетельствует о доверии к открытости процедуры.