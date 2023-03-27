В Рязани подвели итоги регионального этапа НХЛ

В воскресенье, 26 марта, в рязанском дворце спорта «Олимпийский» прошла торжественная церемония закрытия регионального этапа ХІI Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области.

В первом сезоне на рязанский лед вышло 7 любительских команд, это около 100 человек, что уже было всероссийским рекордом. В этом сезоне, спустя 11 лет, в Ночной Хоккейной Лиги принимают участие 46 команд, а это более 1000 хоккеистов-любителей. Благодаря поддержке партнеров и ответственной работе коллектива «НХЛ Рязань», регион с гордостью носит звание — «Рязань — Столица любительского хоккея».

Награждение победителей и призеров провели Почетные гости, среди них Губернатор Рязанской области Павел Малков.

Павел Малков: «Невероятная атмосфера царила сегодня в «Олимпийском» благодаря болельщикам и игрокам. Сегодня мы занимаем третье место по количеству команд среди субъектов России, уступив только Москве и Московской области, что говорит о высоком уровне любительского хоккея в регионе. Впереди — финальный турнир в Сочи, в котором сыграют лучшие команды страны. Уверен, что наши игроки защитят честь Рязанской области, а мы будем за них болеть»

В рамках пресс-конференции, председатель Совета Легенд НХЛ, член Правления Федерации хоккея, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев и член Совета Легенд НХЛ, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Владимир Мышкин отметили высокий уровень организации турнира, а также подготовки игроков.

«В этом году у нас играет 81 регион – это абсолютный рекорд за всю историю Ночной хоккейной лиги. Количество команд в Рязанской области увеличивается, несмотря на то, что в регионе всего 4 площадки для тренировок. За это хотелось бы поблагодарить регионального представителя НХЛ Олега Смирнова и министерство спорта», — сказал исполнительный директор фонда «НХЛ» Алексей Патраков.

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов подчеркнул, что министерство делает все возможное для выполнения главной цели НХЛ – развития и популяризации массового любительского хоккея в России и в Рязанском регионе в частности.

Президент федерации хоккея Рязанской области, депутат Рязанской городской думы Олег Смирнов отметил, что в ближайшие годы в Скопине планируется постройка ледового дворца, что даст игрокам дополнительную площадку для тренировок и поспособствует росту количества команд в НХЛ в Рязанской области. По словам Олега Евгеньевича, постройка площадки приведет в НХЛ около 10 новых команд из Скопинского, Ряжского, Михайловского, Александро-Невского и других районов.

В этом году в регионе впервые прошел Дивизион «Лига Мечты», теперь в рядах Ночной лиги не только любители, но и спортшкольники, которые раньше не имели возможности принимать участие в региональном чемпионате.

Стоит отметить, что Рязанская область вновь побила рекорды по количеству возрастных спортсменов: в дивизионе «Любитель 50+» в этом сезоне участвовали более 200 человек.

В результате напряженной борьбы из 46 команд, вышедших на лед в 12-ом сезоне Ночной хоккейной лиги, победителями стали команда «Шкода-Рязань» в дивизионе «Любитель 40+», «Автомобилист» в «Любитель 50+», «МБ Рязань» в «Лига надежды» и команда «Альфа» в «Лига Мечты». Хоккеисты будут представлять Рязанскую область на Финале Фестиваля в Сочи в мае этого года.