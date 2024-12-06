В Рязани подвели итоги реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»

В Рязани подвели итоги года в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», наградили лучших спортсменов, тренеров, федерации по видам спорта.

В торжественном собрании приняли участие министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов, сенатор Российской Федерации от Рязанской области Игорь Мурог, представители Рязанской областной Думы, городской Думы, спортивных учреждений, спортсмены, тренеры, ветераны спорта.

Состоялась торжественная церемония награждения федеральными и региональными наградами. Лучшим представителям отрасли вручены Почетные грамоты Губернатора Рязанской области, знаки «За усердие», «Надежда и опора», «За заслуги перед Рязанской областью», «Благодарность от Земли Рязанской», присвоено звание «Почетный работник физической культуры и спорта Рязанской области».

В ходе мероприятия подведены итоги реализации в регионе федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». С 2019 года проведена большая работа: созданы механизмы укрепления структуры подготовки спортивного резерва, получила развитие инфраструктура. В Рязанской области оборудованы 32 спортивных площадки, открыты два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в Шиловском и Скопинском районах, модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками в городах Рыбное и Ряжск. В Рязани построены крытый каток и футбольный манеж. Завершается строительство ФОКа. Было проведено большое число спортивных мероприятий. В 2024 году по поручению Губернатора П.В. Малкова впервые организован региональный Фестиваль ГТО. «В рамках нацпроекта «Демография» реализовывалась важная задача по развитию массового спорта. Сейчас половина населения региона регулярно занимается физической культурой и спортом. Работа продолжится по развитию футбола, баскетбола, стандартных видов спорта. Осваиваем и новые направления – гонки дронов, фиджитал спорт. Будут создаваться условия, появятся отделения. Тем самым спорт в Рязанской области станет более разноплановым и доступным для населения», – сообщил заместитель Председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин.

В настоящее время спортивную подготовку осуществляют почти 50 учреждений региона, где занимается порядка 30 тысяч человек, действует более 90 региональных федераций. Рязанские спортсмены выступают на крупных соревнованиях разного уровня. В этом году они завоевали более 2500 медалей. Также Рязань принимала крупные соревнования, в их числе Чемпионаты России по спортивному ориентированию, по полиатлону, Первенства России по тхэквондо, теннису, дзюдо. Самым массовым по числу участников стал фестиваль по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига». Министр физической культуры и спорта Владислав Фролов поздравил собравшихся с высокими результатами, пожелав новых достижений.