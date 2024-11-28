В Рязани подвели итоги первой региональной премии в сфере креативных индустрий

В Рязани на пленарной сессии «Креативные индустрии – драйвер современной экономики» вместе с федеральными экспертами обсудили развитие новой отрасли. Об этом написали губернатор Павел Малков в своем тг-канале.
Благодаря творческому подходу в городе вдохнули жизнь в Рязанскую ВДНХ, создали арт-квартал, создается молодёжный центр «Хлебозавод». Недавно открыли первую в Рязани школу креативных индустрий. Малков отметил,что впереди много подобных интересных проектов.
Рязанский центр креативных индустрий подписал соглашение с Федерацией креативных индустрий. Губернатор рассчитывает на сотрудничество в запуске образовательных программ и федеральную поддержку тех, кто начинает своё дело в творческой сфере.
Завершением события стало вручение премий. Народное голосование и экспертное жюри определили 19 победителей в разных номинациях: архитектурные решения, дизайн-проекты, гастрономическое, культурное наследие и цифровые проекты. Основная награда — поддержка и продвижение инициатив участников. Все они получат поддержку своих инициатив.