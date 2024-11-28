В Рязани подвели итоги первой региональной премии в сфере креативных индустрий

В Рязани на пленарной сессии «Креативные индустрии – драйвер современной экономики» вместе с федеральными экспертами обсудили развитие новой отрасли. Об этом написали губернатор Павел Малков в своем тг-канале.

– Президент поставил задачу – увеличить долю «творческого бизнеса» в экономике России в три раза к 2030 году. В Рязанской области очень много одарённых и творческих людей. Задача – создать необходимые условия и стимулы для развития их таланта, – пишет губернатор.

Благодаря творческому подходу в городе вдохнули жизнь в Рязанскую ВДНХ, создали арт-квартал, создается молодёжный центр «Хлебозавод». Недавно открыли первую в Рязани школу креативных индустрий. Малков отметил,что впереди много подобных интересных проектов.

– Укрепляем взаимодействие с федеральными коллегами, подписали соглашение с АНО «Креативная экономика». Будем разрабатывать региональный закон для поддержки творческих сообществ. Договорились, что в следующем году Рязань примет Российскую креативную неделю, – пишет Павел Малков.

Рязанский центр креативных индустрий подписал соглашение с Федерацией креативных индустрий. Губернатор рассчитывает на сотрудничество в запуске образовательных программ и федеральную поддержку тех, кто начинает своё дело в творческой сфере.

Завершением события стало вручение премий. Народное голосование и экспертное жюри определили 19 победителей в разных номинациях: архитектурные решения, дизайн-проекты, гастрономическое, культурное наследие и цифровые проекты. Основная награда — поддержка и продвижение инициатив участников. Все они получат поддержку своих инициатив.