В Рязани подвели итоги муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют»

10 ноября состоялось закрытие очного тура муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Конкурс проводился в Рязани в пятнадцатый раз, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Год педагога и наставника было подано 38 заявок. По итогам заочного этапа определилось 29 финалистов из числа молодых педагогов из детских садов и школ города, заместителей руководителей образовательных учреждений и педагогов-наставников.

На закрытии конкурса в Городской библиотеке имени С. А. Есенина участников поздравляли и. о. министра образования региона Ольга Васина, первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации города Наталья Смирнова, заместитель руководителя аппарата администрации Рязани Евгения Власова, и. о. ректора Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Игорь Мурог, проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Рязанского института развития образования Александр Миловзоров, председатель Рязанской городской организации профсоюзов работников народного образования и науки Татьяна Петрокина.

В последний конкурсный день Рязанский региональный клуб победителей Всероссийского конкурса «Учитель года» команда «Журавли» представили участникам культурно-образовательный проект «Мой Есенин», на торжественной церемонии закрытия победители и призеры профессиональных педагогических конкурсов прошлых лет исполнили творческие номера.

В номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных учреждений» лауреатами стали Елизавета Варежникова, воспитатель детского сада № 29; Юлия Иванова, музыкальный руководитель детского сада № 108; Варвара Гагай, воспитатель детского сада № 99; Марина Лексашова, учитель-логопед детского сада № 152. Победитель — Виолетта Штундюк, музыкальный руководитель детского сада № 112.

В номинации «Молодые учителя» звания лауреатов получили Кристина Вербицкая, учитель математики школы № 35; Нина Прокофьева, учитель физической культуры школы № 64; Сергей Тугушев, учитель русского языка и литературы школы № 68; Ирина Новикова, учитель начальных классов школы № 75. Заслуженная победа присуждена Анастасии Богушевской, учителю начальных классов школы № 39 «Центр физико-математического образования».

В номинации «Педагог-наставник» званий лауреатов удостоены Екатерина Каплан, учитель-логопед детского сада № 69; Ирина Мурушкина, воспитатель детского сада № 28; Ирина Соснина, музыкальный руководитель детского сада № 37; Юлия Пискун, учитель-логопед детского сада № 108. Победитель — Елена Суворкина, учитель русского языка и литературы школы № 65.

А в номинации «Молодые руководители и заместители руководителей образовательных организаций» победителем стала Екатерина Филимошкина, заместитель заведующего детского сада № 37.