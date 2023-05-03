В Рязани подросток получил электротравму в трансформаторной подстанции

Подросток зашёл в здание трансформаторной подстанции в Рязани и получил электротравму. Судить по уголовному делу будут замдиректора одного из предприятий города. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления завершил расследование дела. Должностное лицо обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённом вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Следователи установили, что обвиняемый должен был обеспечивать сохранность объектов электрического и газового хозяйства предприятия. Однако он не принял мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здание трансформаторной подстанции.

Из-за допущенной небрежности внутрь здания прошёл 13-летний подросток. Прикоснувшись руками к электрокабелям, он получил электротравму – ожоги тела и частичную травматическую ампутацию нескольких пальцев рук. Несовершеннолетнему позже установили группу инвалидности.

Обвиняемый полностью признал вину и добровольно возместил моральный и материальный вред потерпевшему в сумме 500 тысяч рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.