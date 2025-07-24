В Рязани подросток без прав устроил ДТП на мотоцикле, пострадали двое

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности сегодняшнего ДТП на перекрёстке у ТЦ «Атрон».

24 июля около 13:05 в Рязани у дома 21/1 по улице Ленина произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. По предварительной информации, 17-летний подросток без водительских прав, управляя мотоциклом «БРЗ Х5», столкнулся с автомобилем «Киа Сид», за рулём которого находилась 44-летняя местная жительница.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир. Оба были доставлены в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится проверка.