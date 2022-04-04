В Рязани подростки-вандалы атакуют новостройку

Сданный недавно дом на улице Чернышевского в Рязани подвергся нападению подростков-вандалов. Соответствующий посту публикует группа «Типичная Рязань».
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По его словам, скоро подростками займутся правоохранительные органы.
Сданный недавно дом на улице Чернышевского в Рязани подвергся нападению подростков-вандалов. Соответствующий посту публикует группа «Типичная Рязань».
По его словам, скоро подростками займутся правоохранительные органы.
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