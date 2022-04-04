-1.9 C
Рязань
Понедельник, 4 апреля, 2022

В Рязани подростки-вандалы атакуют новостройку

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани подростки-вандалы атакуют новостройку

7info

Сданный недавно дом на улице Чернышевского в Рязани подвергся нападению подростков-вандалов. Соответствующий посту публикует группа «Типичная Рязань».

— Молодежь со всей округи считает, что дом построен для их развлечения, — отмечает автор поста.

- Реклама -

По его словам, скоро подростками займутся правоохранительные органы.

В Рязани подростки-вандалы атакуют новостройку
В Рязани подростки-вандалы атакуют новостройку

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяОнлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2022»
Комментарии для сайта Cackle