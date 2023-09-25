Понедельник, 25 сентября, 2023
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В Рязани подростки распылили перцовый баллончик в маршрутку

7info

На улице Сельских строителей в Рязани группа подростков распылила перцовый баллончик в салон маршрутки. Об инциденте сообщила группа «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN».

Сначала группа из 8-10 человек шла по улице с криками, затем двое брызнули из баллончика в заднюю дверь автобуса № 73.

Автор сообщения находилась внутри с детьми. Когда автобус начал движение, дети начали кричать, кашлять, задыхаться. Через некоторое время водитель высадил пассажиров.

По словам рязанки, подростки — жители микрорайона Недостоево, ученики местной школы.

Жалоба в полицию направлена.

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