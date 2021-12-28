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Вторник, 28 декабря, 2021
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В Рязани подписано соглашение о минимальной зарплате на 2022 год

Александр Ильин

Правительство и работодатели региона подписали соглашение о минимальном размере заработной платы на 2022 год, сообщают «Рязанские ведомости». 

Так, с 1 января следующего года МРОТ составит 14 100 рублей, с 1 июля — 14 300 рублей. 

Председатель Рязанского областного Союза организаций профсоюзов Инна Калашникова и председатель ассоциации экономического сотрудничества предприятий Владимир Кутенцын отметили, что соглашение должно немного улучшить материальное положение работников социальной сферы и промышленных предприятий.

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