В Рязани подписано соглашение о минимальной зарплате на 2022 год

Правительство и работодатели региона подписали соглашение о минимальном размере заработной платы на 2022 год, сообщают «Рязанские ведомости».

Так, с 1 января следующего года МРОТ составит 14 100 рублей, с 1 июля — 14 300 рублей.

Председатель Рязанского областного Союза организаций профсоюзов Инна Калашникова и председатель ассоциации экономического сотрудничества предприятий Владимир Кутенцын отметили, что соглашение должно немного улучшить материальное положение работников социальной сферы и промышленных предприятий.