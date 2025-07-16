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Общество

В Рязани подняли вопрос о строительстве нового здания поликлиники №12

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Фото Рязанской городской Думы

Председатель комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы Роман Калинин и заместитель председателя комитета, депутат по округу №10 Светлана Ворнакова провели депутатский контроль в поликлинике №12. В рамках визита депутаты осмотрели отремонтированные помещения – регистратуру, кабинеты физиотерапии и забора анализов.

Поликлиника №12 оказывает медицинские услуги жителям поселков Соколовка, Мирный, Карцево, Вишнёвка, Ленпосёлок, Шлаковый, Никуличи, Строитель, Качево, Мордасово.

Депутаты обсудили с главврачом вопросы кадрового обеспечения учреждения. Важным аспектом стало обсуждение проекта нового здания поликлиники. Участок под строительство уже выделен, проведены предпроектные работы, и сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

В Рязани подняли вопрос о строительстве нового здания поликлиники №12 Председатель комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы Роман Калинин и заместитель председателя комитета, депутат по округу №10 Светлана Ворнакова провели депутатский контроль в поликлинике №12.
В Рязани подняли вопрос о строительстве нового здания поликлиники №12 Председатель комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы Роман Калинин и заместитель председателя комитета, депутат по округу №10 Светлана Ворнакова провели депутатский контроль в поликлинике №12.

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