В Рязани подняли вопрос о строительстве нового здания поликлиники №12

Председатель комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы Роман Калинин и заместитель председателя комитета, депутат по округу №10 Светлана Ворнакова провели депутатский контроль в поликлинике №12. В рамках визита депутаты осмотрели отремонтированные помещения – регистратуру, кабинеты физиотерапии и забора анализов.

Поликлиника №12 оказывает медицинские услуги жителям поселков Соколовка, Мирный, Карцево, Вишнёвка, Ленпосёлок, Шлаковый, Никуличи, Строитель, Качево, Мордасово.

Депутаты обсудили с главврачом вопросы кадрового обеспечения учреждения. Важным аспектом стало обсуждение проекта нового здания поликлиники. Участок под строительство уже выделен, проведены предпроектные работы, и сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.