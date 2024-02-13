Вторник, 13 февраля, 2024
На главнуюНовости РязаниКультура

В Рязани «Под звуки канонады» выступит Донецкий театр кукол

7info7
spot_img


Спектакль-концерт Донецкого театра кукол «Под звуки канонады» (16+) состоится 26 февраля в 19:00 на большой сцене Рязанского театра кукол.

Творческие встречи с этим коллективом уже стали доброй традицией: Международный фестиваль «Рязанские смотрины», «Большие гастроли»… Но разве можно ждать подходящий момент, когда каждое мгновение — неповторимо, а все, что происходит с тобой — часть большой истории?

«Под звуки канонады» — это:

семнадцать новелл для человеческого голоса и тела, при живом участии кукол, масок, предметов;

это тринадцать монологов, которые объединяет одна большая тема; 

это размышления, переживания, осмысление долгой вереницы дней, в которых любовь, творчество, рождение новой жизни, улыбки, объятия, встречи с близкими, праздники — все, чем радует и украшает наши будни судьба, проходят под звуки канонады.

Средства от продажи билетов будут перечислены в новые регионы, а также в Фонд ФОРПОСТ, который оказывает помощь жителям Донбасса, военнослужащим Российской Федерации, их семьям.

Спектакль рекомендован для зрителей от шестнадцати лет.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Малому бизнесу снизят отчетную нагрузку по сбору статданных 

Новости мира
Время на заполнение отчетности сократится до нескольких часов в год.

В Рязани открылась «Февральская ярмарка»

Новости Рязани
«Февральская ярмарка» — это 15 производителей из Кораблинского, Рыбновского, Рязанского, Сапожковского, Шиловского районов и Рязани.

Стало известно, какие эмоции вызвало у Карлсона интервью с Путиным

Новости мира
Журналист был «шокирован» настойчивостью президента.

В Госдуме призвали запретить обмениваться валентинками в школах

Новости мира
Для этого педагоги могут рассказывать про историю Дня семьи, любви и верности и объяснять, почему 14 февраля противоречит традициям россиян.

В Рязани выступит легендарный ансамбль, который премьер-министр Великобритании назвал «Поющим оружием»

Акценты
Более 90 лет Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии А.В. Александрова, наряду с ансамблем «Берёзка» и русским балетом является культурной визитной карточкой нашей страны.