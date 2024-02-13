В Рязани «Под звуки канонады» выступит Донецкий театр кукол



Спектакль-концерт Донецкого театра кукол «Под звуки канонады» (16+) состоится 26 февраля в 19:00 на большой сцене Рязанского театра кукол.

Творческие встречи с этим коллективом уже стали доброй традицией: Международный фестиваль «Рязанские смотрины», «Большие гастроли»… Но разве можно ждать подходящий момент, когда каждое мгновение — неповторимо, а все, что происходит с тобой — часть большой истории?



«Под звуки канонады» — это:

семнадцать новелл для человеческого голоса и тела, при живом участии кукол, масок, предметов;

это тринадцать монологов, которые объединяет одна большая тема;

это размышления, переживания, осмысление долгой вереницы дней, в которых любовь, творчество, рождение новой жизни, улыбки, объятия, встречи с близкими, праздники — все, чем радует и украшает наши будни судьба, проходят под звуки канонады.

Средства от продажи билетов будут перечислены в новые регионы, а также в Фонд ФОРПОСТ, который оказывает помощь жителям Донбасса, военнослужащим Российской Федерации, их семьям.

Спектакль рекомендован для зрителей от шестнадцати лет.