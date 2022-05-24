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Вторник, 24 мая, 2022

В Рязани почтили память сотрудников ОМОН, погибших в Чечне

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7info
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В Рязани почтили память сотрудников ОМОН, погибших в Чечне

В Управлении Росгвардии по Рязанской области почтили память сотрудников ОМОН младшего сержанта милиции Андрея Фёдорова, прапорщика милиции Павла Кузина и старшины милиции Александра Кручинина, погибших при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

22 мая 1995 года сотрудники рязанского ОМОН в составе группы прикрытия охраняли сапёра, устанавливающего сигнальные мины. В ходе передвижения группа прикрытия подорвалась на растяжке на территории Чеченской республики. Андрей Федоров погиб на месте, еще двое сотрудников отряда Павел Кузин и Александр Кручинин скончались от полученных ранений в военном госпитале города Владикавказа.

22 мая в городе Рыбное, где родился и вырос Андрей Федоров, собрались его сослуживцы, родные и близкие. Сотрудники и ветераны ОМОН почтили память боевого товарища и возложили цветы к памятнику воинам-рыбновцам, погибшим в локальных конфликтах.

24 мая в Рязани сотрудники и ветераны ОМОН Управления Росгвардии по Рязанской области почтили минутой молчания память своих сослуживцев — Павла Кузина и Александра Кручинина.

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