В Рязани почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля на площади Маргелова Рязани состоялась церемония возложения цветов к мемориалу рязанцам, погибшим в локальных войнах. Этот памятный день посвящен 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Рязанцы почтили память погибших воинов минутой молчания. Цветы к Вечному огню возложили руководители региональных и городских органов власти, силовых структур и ведомств, депутаты, ветераны локальных войн, представители общественных организаций, члены семей погибших рязанцев.

В церемонии принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, начальник РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова Руслан Евкодимов.

Реклама

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он утвержден Федеральным законом и впервые отмечен в 2011 году. Памятная дата установлена, чтобы напомнить о том, что 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, которые не вернулись с той войны.