В Рязани почтили память погибших сотрудников полиции в День образования российской полиции

Сегодня, 5 июня, отмечается 307-летие образования российской полиции. В этот знаменательный день начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай и его заместители, а также ветераны органов внутренних дел и представители духовенства почтили память погибших сотрудников.

На торжественной церемонии, прошедшей у памятника сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей и в боях Великой Отечественной войны, были возложены цветы. Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания.

В церемонии возложения цветов приняли участие: генерал-майор полиции Владимир Алай, заместитель начальника УМВД – начальник полиции полковник полиции Александр Пиваев, заместитель начальника УМВД – начальник Следственного управления полковник юстиции Андрей Лукин, заместитель начальника УМВД полковник полиции Вадим Черемисин, заместитель начальника УМВД полковник внутренней службы Дмитрий Чеканов, председатель Общественной организации ветеранов органов внутренних дел Рязанской области полковник милиции в отставке Валерий Матвеенко, настоятель храма во имя Архангела Михаила протоиерей Игорь (Миронов) и руководители структурных подразделений УМВД.

Церемонию также сопровождал оружейный салют.