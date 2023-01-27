Пятница, 27 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани почтили память погибших блокадников Ленинграда

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Фото из группы ГУ МЧС России по Рязанской области ВКонтакте

27 января, в День снятия блокады Ленинграда, в Рязани на Скорбященском кладбище прошли памятные мероприятия.

Возложить цветы к мемориалу пришли вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов, первый замначальника ГУ МЧС по региону полковник Александр Воробьёв, руководители территориальных органов федеральных органов власти, правоохранительных структур, регионального заксобрания, администрации Рязани и городской думы, представители общественности.

В Рязани почтили память погибших блокадников Ленинграда
В Рязани почтили память погибших блокадников Ленинграда
В Рязани почтили память погибших блокадников Ленинграда

В память о погибших объявили минуту молчания, был дан троекратный залп ружейного салюта. Гимн России прозвучал в исполнении военного оркестра.

В начале второго года войны в Ленинграде началась эвакуация. Только с 23 февраля по 1 мая 1942 года через Рязань проследовало 110 эшелонов с 217 тысячами ленинградцев. С поездов на территории области было снято около 600 умерших. Они были похоронены в Рязани. Рязанская область приняла 20 тысяч блокадников и помогла им выжить.

В Рязани почтили память погибших блокадников Ленинграда
В Рязани почтили память погибших блокадников Ленинграда

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