Суббота, 29 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани почти на целый день закрыли движение по улице Грибоедова из-за аварийного ремонта теплотрассы

Kate
Фото: администрация Рязани

В связи с необходимостью проведения аварийного ремонта теплотрассы в Рязани на улице Грибоедова в районе дома №8 перекрыли движение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас МУП РМПТС капитально ремонтирует там трубопроводы. Во время ночных работ выявлено аварийное повреждение строительных конструкций теплотрассы под проезжей частью. В итоге принято решение полностью вскрыть проезжую часть, смонтировать новые конструкции. Подрядной организации, которая исполняла работы, выставят штрафные санкции.

Из-за перекрытия на улице Грибоедова меняется схема движения общественного транспорта. Троллейбусы № 3 и 13 не будут ходить до завершения работ. Автобусы маршрутов № 23, 47M2, 53M2, 65M2, 66M2, 99M2 при движении от остановочного пункта «Электросеть» в направлении центра города следуют по Касимовскому шоссе, улице Грибоедова, улице Кальной, улице Есенина, далее – по своим маршрутам. При движении в обратном направлении схема не меняется.
Автобусы маршрута № 8 при движении от остановочного пункта «Кальное» следуют по Касимовскому шоссе, улицам Новой и Циолковского. При движении в обратном направлении схема не меняется.

Движение транспорта полностью восстановят после завершения работ. Открыть движения ориентировочно планируют к 18 часам 29 июля.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Две машины сбили 7-летнего школьника на ночной трассе в Иркутской области

По данным правоохранителей, мальчик выбежал на дорогу из-за стоящей машины.

В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»

Это было незабываемое зрелище! Рязанцы и гости города своими глазами увидели торжество русского искусства!

В Рязанской области студент случайно убил школьника бейсбольной битой во время игры в лапту

Погибший, воспитанник кадетской школы-интерната, приехал в регион на каникулы из Москвы.

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

Рядом с Криушей медики пытаются реанимировать пострадавшего в ДТП человека

В Клепиковском районе утром 29 июля произошло ДТП рядом с Криушей.

Основные признаки надежного работодателя

В большинстве объявлений, которые могут заинтересовать соискателя, авторы обещают привлекательную зарплату, достойные условия труда и рисуют впечатляющие перспективы. Но в действительности не всегда всё это согласуются с реальностью.

Арестован ещё один фигурант дела о коррупции в Минздраве Рязанской области

Негова подозревают в подкупе лиц, которые осуществляли деятельность в сфере закупок в региональном Минздраве.

В Дашково-Песочне водитель на легковушке врезался в припаркованную «Газель»

Очевидец сообщил, что водитель был пьян.

Появилось видео, как рязанские десантники отражают атаку ВСУ у Артёмовска

Бойцы 137 полка уничтожают атакующую бронетехнику и пехоту ВСУ, отражая атаки на Соледаро-Артемовском направлении.

Василиса Володина рассказала о последствиях перехода Меркурия в Деву

Настаёт время для рутинных и самых кропотливых дел.

В центре Рязани произошло массовое отключение электричества

Вечером, 28 июля, в центре города произошло массовое отключение электроэнергии.

«Рязаньэнерго» готов к работе в условиях непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями в «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации