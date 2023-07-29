В Рязани почти на целый день закрыли движение по улице Грибоедова из-за аварийного ремонта теплотрассы

В связи с необходимостью проведения аварийного ремонта теплотрассы в Рязани на улице Грибоедова в районе дома №8 перекрыли движение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас МУП РМПТС капитально ремонтирует там трубопроводы. Во время ночных работ выявлено аварийное повреждение строительных конструкций теплотрассы под проезжей частью. В итоге принято решение полностью вскрыть проезжую часть, смонтировать новые конструкции. Подрядной организации, которая исполняла работы, выставят штрафные санкции.

Из-за перекрытия на улице Грибоедова меняется схема движения общественного транспорта. Троллейбусы № 3 и 13 не будут ходить до завершения работ. Автобусы маршрутов № 23, 47M2, 53M2, 65M2, 66M2, 99M2 при движении от остановочного пункта «Электросеть» в направлении центра города следуют по Касимовскому шоссе, улице Грибоедова, улице Кальной, улице Есенина, далее – по своим маршрутам. При движении в обратном направлении схема не меняется.

Автобусы маршрута № 8 при движении от остановочного пункта «Кальное» следуют по Касимовскому шоссе, улицам Новой и Циолковского. При движении в обратном направлении схема не меняется.

Движение транспорта полностью восстановят после завершения работ. Открыть движения ориентировочно планируют к 18 часам 29 июля.