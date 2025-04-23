В Рязани побывал поезд спецпроекта «Единство в памяти. Сила в подвиге!»

В среду, 23 апреля, в рамках масштабной программы по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, на вокзал Рязань-2 прибыл поезд проекта «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Его встретили сенатор РФ от Рязанской области Игорь Мурог, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, глава администрации города Рязани Виталий Артёмов, ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Состав прибывал на платформу в заведомо торжественной обстановке — перед путями выстроились со всей своей идеальной выправкой курсанты и юнармейцы, которые спустя время, после произнесения клятвы во всеуслышание, были приняты в ряды Юнармии официально. Встречали агитпоезд исполнением знаменитой «Катюши», затем — буквально — хлебом и солью «от Земли Рязанской».

В рамках мероприятия прошло масштабное награждение. Десять деятелей нашего города, участвующих или возглавляющих волонтерские движения помощи бойцам СВО, были награждены знаком губернатора Рязанской области «За благодеяние и милосердие» и наградами от министерства обороны РФ. Также особо отмечены были заслуги Юнармии — руководителей и отрядов. Разумеется, не обошлось без вручения цветов ветеранам.

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«Святой долг каждого российского гражданина — хранить память о великом подвиге нашего народа. Чтить его, как и истории доблести, высокого патриотизма и силы духа. В преддверии празднования 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы встречаем агитационно-пропагандистский поезд „Единство в памяти. Сила в подвиге!“. Мы гордимся нашим прошлым, нашими героическими предками, великим народом и великой страной», — произнёс в своей речи начальник Рязанского десантного училища им. В. Ф. Маргелова гвардии полковник Геннадий Винник.

Что касается остальных составляющих события, каждый пришедший мог прикоснуться к величию наших военных сил посредством разных экспозиций и активностей. Внутри состава расположились выставочные залы — например, военно-морского флота, космических и воздушных войск, истории ВОВ и СВО — с самым разным наполнением. Уменьшенные модели боевой техники, фотохроника, обмундирование — всему нашлось место. В вагоне военно-морского флота и вовсе можно было поуправлять штурвалом или геолокационным пультом.

На улице расположился военный автопарк и большой стенд с оружием — нашим и трофейным. С ним фотографировалось абсолютное большинство присутствующих — от школьников до пенсионеров. Там же, на сцене состава, отгремела концертная программа с выступлениями коллективов поезда ЦДРА и рязанских творческих коллективов. Наконец, на территории вокзала можно было облачиться в военную форму и отведать блюда полевой кухни — гречку с тушёнкой.

Убыл состав под марш «Прощание славянки» в исполнении военного духового оркестра. По официальным данным, мероприятие посетили более 3000 рязанцев.

Продолжение фоторепортажа смотрите по ссылке в нашей группе ВКонтакте «Новости Рязани 7info».

Полина Иманова, фото автора