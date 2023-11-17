Пятница, 17 ноября, 2023
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В Рязани по подозрению в убийстве задержали 36-летнего мужчину

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Изображение от wirestock на Freepik

СУ СК России по Рязанской области сообщил о задержании мужчины 1986 года рождения. Он подозревается в убийстве знакомого.

16 ноября в одной из больниц Рязани скончался уроженец Шилова 1994 года рождения. По данному факту следком возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По подозрению в преступлении был задержан 36-летний рязанец. Сообщается, что потерпевший и подозреваемый были не знакомы, когда между ними произошел конфликт.

Мужчину заключили под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

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