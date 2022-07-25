В Рязани по горячим следам раскрыта магазинная кража.

19-летнего подозреваемого задержали сотрудники ППСП, похищенное изъято. Подробности сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

Работник торгового центра на площади Победы рассказал полицейским о пропаже из магазина спортивной одежды на сумму свыше 14 тысяч рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы после опросов работников торгового центра составили описание внешности подозреваемого. Его нашли и задержали. Оказалось, что к краже причастен 19-летний рязанец.

Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.