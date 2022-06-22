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Среда, 22 июня, 2022

В Рязани по горячим следам раскрыта кража сумки

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Татьяна Проводина

В Рязани по горячим следам раскрыта кража сумки

Фото с сайта УМВД по Рязанской области

У злоумышленника изъяли похищенное и проводили в полицейский отдел, – передаёт управление МВД по Рязанской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне днём на улице Кальная к сотрудникам ППС обратилась женщина. По её словам, некоторое время назад она познакомилась на улице с двумя мужчинами. Один из них отвлёк женщину разговором, другой забрал сумку, в который находились 3 тысячи рублей и мобильный телефон. Затем мужчины скрылись.

Автопатруль ППС отправился объезжать улицы района с описанием внешности подозреваемых. Менее чем через час патрульные заметили мужчин, подходящих под описание потерпевшей. Подозреваемых остановили. Выяснилось, что один из них, 29-летний житель города, причастен к краже имущества.

В Рязани по горячим следам раскрыта кража сумки
Фото с сайта УМВД по Рязанской области
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