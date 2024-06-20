Четверг, 20 июня, 2024

В Рязани планируют велосипедные дорожки объединить в единую сеть

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/pavelmalkov_official

Губернатор Павел Малков рассказал в своем Telegram-канале о развитии велодвижения в Рязани.

«На днях проехал по областному центру на велосипеде. Впечатления разные. Есть отдельные красивые и удобные велодорожки, но они не объединены в единые маршруты», — пишет Малков.

Губернатор отмечает, что для начала нужно привести в порядок разрозненные велодорожки и объединить их в связанную сеть. Затем проработать дальнейшее развитие велосипедных маршрутов.

«Везде, где возможно, нужно отделять велодорожки от тротуаров, чтобы пешеходы и велосипедисты не мешали друг другу. Удачный пример — Лесопарк, где проложена отдельная трасса. Будем учитывать такой подход при формировании большого маршрута «Рязань пешеходная»», — пишет губернатор.

В Рязани планируют велосипедные дорожки объединить в единую сеть

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