В Рязани планируют увеличить число мест на платных парковках

В 2021 году в Рязани продолжили создавать платные парковки на дорогах общего пользования по 7-летнему соглашению, заключённому с ПАО «Ростелеком». Подробности сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Соглашение предполагает создание парковочного пространства на 3 400 мест (создано порядка 2400 мест) в 4 этапа: на 24 улицах Советского, 15 улицах Железнодорожного, 2 улицах Октябрьского районов. Оператор ежемесячно перечисляет в городской бюджет долю платы за пользование парковками в размере 10%. В 2021 году — 869,3 тыс. рублей.

В соответствии с соглашением, оператор обязан осуществлять надлежащее содержание дорожной инфраструктуры улично-дорожной сети в зоне парковок, в том числе очистку покрытия от загрязнений, снега. Для этого заключён договор с МБУ «Дирекция благоустройства города».