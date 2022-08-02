В Рязани планируют установить два регулируемых пешеходных перехода.

Стоимость устройства двух регулируемых пешеходных переходов обсудили накануне на заседании городской думы.

Речь идёт об установке светофора на Первомайском проспекте на перекрёстке с улице Пожалостина. Большое число наездов на пешеходов в этом месте ранее обсуждала рабочая группа.

Второй переход планируется организовать на улице Кальной возле школы №73. Там необходимо обустроить безопасные пешеходные подходы к переходу.

На заседании Рязанской гордумы оценили стоимость устройства двух регулируемых пешеходников в общей сложности в 12,2 млн рублей — 2,7 млн рублей на Первомайском проспекте и 9,5 млн рублей — на Кальной улице. Обсуждение продолжится на следующем заседании.

Вопросы дорожного хозяйства обсуждались на заседании городского парламента с участием представителей дирекции благоустройства, Госавтоинспекции региона и общественности.