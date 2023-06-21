В Рязани планируют установить бюсты Гагарина, Нахимова, Чкалова и Пушкина

В Рязани могут появятся бюсты Гагарина, Нахимова, Чкалова и Пушкина. Вопрос их установки обсудили на личном приёме, который провела председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

К Панфиловой обратился член топонимической комиссии города Рязани, краевед Арсен Бабурин. Он рассказал о проекте «Аллея российской славы», который реализуется при поддержке Российского военно-исторического общества. Участники проекта передают в дар учебным заведениям и воинским частям бюсты великих соотечественников.

В Рязани в рамках проекта уже установили бюст маршала Бирюзова на одноимённой улице. Также около школы №16 появился бюст Циолковского.

Краевед предлагает установить бюст Гагарина в парке имени первого космонавта, бюст Нахимова в Крымском сквере у школы №57, бюст Пушкина в Пушкинском сквере и бюст Чкалова около поликлиники №2.

Татьяна Панфилова поддержала идею и отметила, что без уважения к прошлому не может быть будущего.

– Отдавая дань памяти нашим великим предкам, сохраняя память о них, мы решаем важнейшую задачу сохранения преемственности поколений и формирования гражданственности, — отметила она.

Предполагается, что бюсты Гагарина и Нахимова установят в 2023 году, а Пушкина и Чкалова – в 2024.