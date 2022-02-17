В Рязани планируют создать новый маршрут от Октябрьского городка до Недостоево 

В Рязани планируют создать новый маршрут общественного транспорта, который соединит Октябрьский городок и микрорайон Недостоево, сообщил начальник управления транспорта Рязани Вениамин Синяков на встрече с горожанами 16 февраля.

По словам Синякова, новый маршрут соединит Октябрьский городок и Недостоево через улицу Высоковольтную.

Он отметил, что решение является предварительным, однако, если появится необходимость, маршрут выставят на конкурс для перевозчиков.

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В ходе встречи Вениамин Синяков также рассказал, что со следующей недели количество подвижного состава на маршруте № 30 планируется увеличить до 20 единиц.