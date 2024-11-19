В Рязани планируют проводить операции на открытом сердце

В Рязани будут проводить операции на открытом сердце. Этот вопрос обсудили на втором кардиологическом конгрессе, который прошел в стенах Рязанского государственного медицинской университета.

В конгрессе участвовали ведущие специалисты региона и страны, представители академических кругов и студенты РязГМУ. Министр здравоохранения региона Александр Пшенников отметил, что благодаря федеральному проекту по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Рязанской области значительно укреплена материально-техническая база, подготовлено достаточное количество высококвалифицированных специалистов, что позволит проводить в регионе операции на открытом сердце.

Инициативу кардиологи области поддержали. Главный врач Рязанского кардиодиспансера Александр Данилов подчеркнул необходимость открытой кардиохирургии для пациентов с аортокоронарным шунтированием, поскольку консервативное лечение не всегда бывает эффективным.