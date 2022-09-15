В Рязани планируют изменить Правила землепользования и застройки

На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы рассматривался вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в Рязани в отношении территории, расположенной в районе проезда Шабулина и ул. Октябрьской. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Предложено изменить границы нескольких зон: общественно-жилой зоны, зоны спортивных комплексов и сооружений, зоны городских парков, скверов, бульваров, зоны озеленения специального назначения.

Также депутаты предложили дополнить «Сведения о границах территориальных зон» графическим описанием местоположения границ общественно-деловых зон.

Члены комитета обсудили изменения в статье № 38 Правил землепользования и застройки в городе Рязани. Цель поправок — предоставление возможности промышленным предприятиям организовать спортивные объекты на их территории.

Также на заседании комитета был представлен экономически обоснованный расчет по выкорчевке пней на один год с учетом приобретения одной единицы техники и оплатой труда одной бригады.

Депутаты одобрили план работы на IV квартал 2022 года.