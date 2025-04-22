В Рязани планируют благоустроить участок Лыбедского бульвара — от стадиона «Рязань Арена» по направлению к Центральному парку культуры и отдыха. Об этом сообщает вице-губернатор Артём Бранов на своей странице ВКонтакте.

В конце 2023 года в Кремлёвском сквере завершили первый этап благоустройства в части, прилегающей к площади Соборной. На втором этапе работ продолжат обновлять и создавать современную инфраструктуру для прогулок и экскурсий, сохраняя исторический облик территории.

Оба проекта входят в будущий Большой пешеходный маршрут. Сейчас ведётся работа над проектно-сметной документацией, идут поиски финансирования работ. В течение года планируется приступить к их реализации.