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Общество

В Рязани планируют благоустроить участок Лыбедского бульвара

Анастасия Мериакри

В Рязани планируют благоустроить участок Лыбедского бульвара — от стадиона «Рязань Арена» по направлению к Центральному парку культуры и отдыха. Об этом сообщает вице-губернатор Артём Бранов на своей странице ВКонтакте.

В конце 2023 года в Кремлёвском сквере завершили первый этап благоустройства в части, прилегающей к площади Соборной. На втором этапе работ продолжат обновлять и создавать современную инфраструктуру для прогулок и экскурсий, сохраняя исторический облик территории.

Оба проекта входят в будущий Большой пешеходный маршрут. Сейчас ведётся работа над проектно-сметной документацией, идут поиски финансирования работ. В течение года планируется приступить к их реализации.

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